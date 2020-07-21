На красноярских «Столбах» заблудилась женщина с двумя детьми

21 Июль 2020 2020-07-21T05:33:05+03:00

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20 июля двое детей и их мать заблудились во время прогулки в национальном парке «Красноярские Столбы». Многочисленные попытки самостоятельно выйти из леса не увенчались успехом. Пришлось обращаться за профессиональной помощью. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в Агентстве ГО ЧС Красноярского края.

Женщина пояснила, что она с детьми находится в районе скалы «Такмак». Специалисты красноярского поисково-спасательного отряда краевого учреждения «Спасатель» быстро нашли туристов и сопроводили их до улицы Свердловской.

Вечером спасателям поступило сообщение, что в акватории Абаканской протоки Енисея в районе «Южного берега» тонут мужчина и женщина. К месту ЧП выдвинулись две группы спасателей – наземная и водная. С помощью спасательного катера спасенные были доставлены на берег. Помощь была оказана своевременно, люди не успели пострадать, и поэтому им даже не потребовалась медицинская помощь.

А в Енисейском районе продолжаются поиски мужчины, который еще на прошлой неделе пропал в лесу в 35 километрах от поселка Ярцево (это на правом берегу Енисея). За минувшие сутки спасатели обследовали 10 километров лесного массива. Мужчина не найден. Поиски будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU