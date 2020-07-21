2020-07-21T05:33:05+03:00
Происшествия

На красноярских «Столбах» заблудилась женщина с двумя детьми

На помощь к ним пришли спасатели
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Спасатели помогли заблудившимся туристам выйти из леса Фото: Агентство ГО ЧС Красноярского краяСпасатели помогли заблудившимся туристам выйти из леса Фото: Агентство ГО ЧС Красноярского края
Изменить размер текста:

20 июля двое детей и их мать заблудились во время прогулки в национальном парке «Красноярские Столбы». Многочисленные попытки самостоятельно выйти из леса не увенчались успехом. Пришлось обращаться за профессиональной помощью. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в Агентстве ГО ЧС Красноярского края.

Женщина пояснила, что она с детьми находится в районе скалы «Такмак». Специалисты красноярского поисково-спасательного отряда краевого учреждения «Спасатель» быстро нашли туристов и сопроводили их до улицы Свердловской.

Вечером спасателям поступило сообщение, что в акватории Абаканской протоки Енисея в районе «Южного берега» тонут мужчина и женщина. К месту ЧП выдвинулись две группы спасателей – наземная и водная. С помощью спасательного катера спасенные были доставлены на берег. Помощь была оказана своевременно, люди не успели пострадать, и поэтому им даже не потребовалась медицинская помощь.

А в Енисейском районе продолжаются поиски мужчины, который еще на прошлой неделе пропал в лесу в 35 километрах от поселка Ярцево (это на правом берегу Енисея). За минувшие сутки спасатели обследовали 10 километров лесного массива. Мужчина не найден. Поиски будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Железногорске полицейский забрался на балкон 83-летней бабушки, чтобы помочь ей вернуться домой
8 детей погибли в Красноярске после падения из окон
Выплаты при рождении двух и более детей в Красноярском крае 2020: сколько составляют, кому положены, как получить
Дал 5 тысяч: в Красноярске водитель пытался подкупить сотрудников ДПС
В Красноярске на Южном берегу ларьками перекрыли дорогу, по которой водители объезжали пробки
На красноярских «Столбах» заблудилась женщина с двумя детьми
В Хакасии подростки продавали наркотики через Интернет
Бывшего ректора красноярского медицинского университета признали невиновным в растрате 1,2 миллиона рублей
В Красноярске тренера по футболу обманули при продаже репродукции картины «Мона Лиза»
Сбившего женщину на обочине в Академгородке водителя ищут в Красноярске
Парковки в центре Красноярска снова станут платными
Уволен начальник пресс-службы губернатора Красноярского края
«Как сказать детям?»: в Красноярске мужа подозревают в убийстве жены
Дополнительную антиклещевую обработку проведут в Красноярске
Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске поднимут над дорогой
Работодатели Красноярского края могут обратиться за финансированием по охране труда
Соседи голыми руками скрутили вора при попытке обокрасть дом умершей бабушки в Хакасии
Красноярцы просят запретить электросамокаты на Татышеве