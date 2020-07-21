2020-07-21T05:04:39+03:00
Происшествия

В Хакасии подростки продавали наркотики через Интернет

Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы
Ольга КОСТИНА
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Обвиняемых в ближайшее время ждет судОбвиняемых в ближайшее время ждет судФото: Мария ЛЕНЦ
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В Черногорске подростки 16 и 17 лет предстанут перед судом по обвинению в хранении и сбыте наркотиков в зависимости от роли каждого в этих преступлениях.

По версии следствия, в мае этого года парни (а это уже группа лиц по предварительному сговору по уголовному кодексу) получили через Интернет сообщение с описанием расположения «тайника» с «синтетикой». Наркотики были спрятаны в Абакане и Черногорске, расфасованы и готовы к дальнейшей продаже. Нужно было найти, забрать и продать.

Молодые люди справились с «заданием». Разделили полученное вещество из Абакана и спрятали в новые «тайники – закладки» уже в Черногорске. Часть оставили для себя, остальное распространяли так же через интернет. Но оперативники быстро вычислили юных наркосбытчиков и изъяли «товар». Кстати, один из обвиняемых ранее уже был замечен за приобретением наркотиков.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. – Напоминаем, в том числе и несовершеннолетним лицам, что незаконный оборот наркотических средств влечет за собой уголовную ответственность, предусматривающую суровое наказание - до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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