Парковки в центре Красноярска снова станут платными
В Красноярск возвращаются платные парковки. Уже четыре автостоянки в центре оборудуют автоматами для приема платежей, сообщили в пресс-службе администрации города.
Итак, называем адреса и даты запуска:
Театральная площадь в районе Перенсона,2 . Откроется 25 июля. Первый пять часов – по 30 рублей каждый. Весь день – 150 рублей.
Участок набережной на Дубровинского – от дома 45А/1 до 110. Откроется 8 августа. Первые три часа – по 30 рублей каждый, с четвертого 100, с возможностью оставить машину на целый день.
Площадь Мира в районе здания 2Б. Откроется 22 августа. Расценки те же, что и на Дубровинского.
Парк 400-летия Красноярска - напротив Авиаторов,33. Откроется 5 сентября. Стоимость услуг такая же.
На каждой стоянке будут платежки для безналичной оплаты картой. Ее можно приложить к стойке на выезде/въезде или воспользоваться мобильным приложением KeyPark. За проект отвечает организация при мэрии - «Красноярский городской парк».
«Средства, полученные от работы платных стоянок, будут направлены на развитие общественных пространств, которые закреплены за «Красгорпарком», - отметил директор компании Александр Митрошкин.
ИСТОЧНИК KP.RU