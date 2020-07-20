Парковки в центре Красноярска снова станут платными

20 Июль 2020 2020-07-20T18:10:15+03:00

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В Красноярск возвращаются платные парковки. Уже четыре автостоянки в центре оборудуют автоматами для приема платежей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Итак, называем адреса и даты запуска:

Театральная площадь в районе Перенсона,2 . Откроется 25 июля. Первый пять часов – по 30 рублей каждый. Весь день – 150 рублей.

Участок набережной на Дубровинского – от дома 45А/1 до 110. Откроется 8 августа. Первые три часа – по 30 рублей каждый, с четвертого 100, с возможностью оставить машину на целый день.

Площадь Мира в районе здания 2Б. Откроется 22 августа. Расценки те же, что и на Дубровинского.

Парк 400-летия Красноярска - напротив Авиаторов,33. Откроется 5 сентября. Стоимость услуг такая же.

На каждой стоянке будут платежки для безналичной оплаты картой. Ее можно приложить к стойке на выезде/въезде или воспользоваться мобильным приложением KeyPark. За проект отвечает организация при мэрии - «Красноярский городской парк».

«Средства, полученные от работы платных стоянок, будут направлены на развитие общественных пространств, которые закреплены за «Красгорпарком», - отметил директор компании Александр Митрошкин.

ИСТОЧНИК KP.RU