2020-07-20T14:26:52+03:00
Происшествия

«Как сказать детям?»: в Красноярске мужа подозревают в убийстве жены

Ее с шестью ножевыми ранениями нашли в подъезде
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске мужа подозревают в убийстве жены. Фото: ТВК.В Красноярске мужа подозревают в убийстве жены. Фото: ТВК.
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Жителя Красноярска подозревают в кровавой расправе над собственной женой. Об этом сообщает ТВК.

36-летнюю Анастасию нашла в подъезде дома на улице Можайского ее соседка. Перед этим они поговорили у подъезда, пошли в свои квартиры. Спустя минут 15 женщина услышала наверху грохот, кинулась туда, но Анастасия была уже мертва, шесть ножевых ранений.

Друзья погибшей подозревают в убийстве ее мужа. Говорят, он страшно ревновал супругу, поднимал на нее руку, а однажды даже выбросил из окна второго этажа, она сломала ноги.

Анастасия подала заявление в полицию, а от мужа потребовала развода. Но по какой-то причине хода делу никто не дал, утверждают знакомые Насти. Сказали, что спрыгнула сама.

- Может быть, если тогда мужа бы привлекли, Настя была бы жива, - говорит ее подруга Наталья. – Но защитить себя она не смогла, была доброй, безответной. Работала в БСМП, помогала людям. Остались двое детей, как им сказать?

После гибели женщины было возбуждено дело по статье «Убийство». Однако свою причастность к смерти жены мужчина отрицает, он задержан. Детей взяла под опеку сестра Анастасии. А близкие убитой надеются: на этот раз подозреваемый не уйдет от наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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