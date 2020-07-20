«Как сказать детям?»: в Красноярске мужа подозревают в убийстве жены
Жителя Красноярска подозревают в кровавой расправе над собственной женой. Об этом сообщает ТВК.
36-летнюю Анастасию нашла в подъезде дома на улице Можайского ее соседка. Перед этим они поговорили у подъезда, пошли в свои квартиры. Спустя минут 15 женщина услышала наверху грохот, кинулась туда, но Анастасия была уже мертва, шесть ножевых ранений.
Друзья погибшей подозревают в убийстве ее мужа. Говорят, он страшно ревновал супругу, поднимал на нее руку, а однажды даже выбросил из окна второго этажа, она сломала ноги.
Анастасия подала заявление в полицию, а от мужа потребовала развода. Но по какой-то причине хода делу никто не дал, утверждают знакомые Насти. Сказали, что спрыгнула сама.
- Может быть, если тогда мужа бы привлекли, Настя была бы жива, - говорит ее подруга Наталья. – Но защитить себя она не смогла, была доброй, безответной. Работала в БСМП, помогала людям. Остались двое детей, как им сказать?
После гибели женщины было возбуждено дело по статье «Убийство». Однако свою причастность к смерти жены мужчина отрицает, он задержан. Детей взяла под опеку сестра Анастасии. А близкие убитой надеются: на этот раз подозреваемый не уйдет от наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU