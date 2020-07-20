2020-07-20T12:42:59+03:00
Общество

Дополнительную антиклещевую обработку проведут в Красноярске

Называем участки
Ася ЖУКОВА
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Дополнительную антиклещевую обработку проведут в Красноярске.Дополнительную антиклещевую обработку проведут в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске проведут дополнительную противоклещевую обработку. Начат поиск подрядчика, рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас, по данным Роспотребнадзора, активность клещей уже пошла на спад. Вместе с тем еще находятся участки, где нужна обработка. Поэтому работы скоро начнутся.

Дополнительная обработка пройдет вдоль дороги на улице Караульной, на перекрестке 9 Мая и Водопьянова, возле домов на Светлова,31 и Лиственной,23, а также на других участках. Цена вопроса - 595 тысяч рублей, средства выделены из бюджета.

Кстати, в нынешнем году в Красноярске обработали от клещей 445 гектаров.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО?

Подрядчик обследует территорию, очистит от мусора и листвы, скосит траву. А затем обработает участки от клещей, используя препараты, безопасные для людей и животных.

Через 4-5 дней и еще спустя 14-15 намечены проверки эффективности работ. Если окажется, что численность клещей снова превышает норму, будет еще одна обработка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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