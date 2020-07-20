2020-07-20T12:06:59+03:00
Общество

Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске поднимут над дорогой

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске поднимут над дорогой.Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске поднимут над дорогой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске приподнимут над проезжей частью. В результате это будет два-в-одном: что-то среднее между «зеброй» и лежачим полицейским», пояснили в пресс-службе администрации города.

Такие переходы оборудуют на улицах Новосибирской, Киренского, Курчатова, 3 Августа, Кутузова, Лесной и Урванцева, то есть участках с повышенной транспортной нагрузкой и сложным рельефом, а также возле социальных учреждений.

Подобные конструкции побуждают водителей снизить скорость, а, значит, делают переход более безопасным, говорят эксперты. Это техническое решение признано эффективным и рекомендовано ГИБДД.

КОНКРЕТНО

Новые пешеходные переходы на семи участкам планируют построить к осени. В ближайшее время будет проведены торги и определен подрядчик.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По тому же контракту установят недостающие ограждения у переходов на улице Декабристов, Краснодарской, Лесопарковой и Глинки. По ГОСТУ, они должны находиться на расстоянии по 50 метров - в каждую сторону от перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске поднимут над дорогой
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