20 Июль 2020 2020-07-20T12:06:59+03:00

Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске поднимут над дорогой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске приподнимут над проезжей частью. В результате это будет два-в-одном: что-то среднее между «зеброй» и лежачим полицейским», пояснили в пресс-службе администрации города.

Такие переходы оборудуют на улицах Новосибирской, Киренского, Курчатова, 3 Августа, Кутузова, Лесной и Урванцева, то есть участках с повышенной транспортной нагрузкой и сложным рельефом, а также возле социальных учреждений.

Подобные конструкции побуждают водителей снизить скорость, а, значит, делают переход более безопасным, говорят эксперты. Это техническое решение признано эффективным и рекомендовано ГИБДД.

КОНКРЕТНО

Новые пешеходные переходы на семи участкам планируют построить к осени. В ближайшее время будет проведены торги и определен подрядчик.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По тому же контракту установят недостающие ограждения у переходов на улице Декабристов, Краснодарской, Лесопарковой и Глинки. По ГОСТУ, они должны находиться на расстоянии по 50 метров - в каждую сторону от перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU