Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске поднимут над дорогой
Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске приподнимут над проезжей частью. В результате это будет два-в-одном: что-то среднее между «зеброй» и лежачим полицейским», пояснили в пресс-службе администрации города.
Такие переходы оборудуют на улицах Новосибирской, Киренского, Курчатова, 3 Августа, Кутузова, Лесной и Урванцева, то есть участках с повышенной транспортной нагрузкой и сложным рельефом, а также возле социальных учреждений.
Подобные конструкции побуждают водителей снизить скорость, а, значит, делают переход более безопасным, говорят эксперты. Это техническое решение признано эффективным и рекомендовано ГИБДД.
КОНКРЕТНО
Новые пешеходные переходы на семи участкам планируют построить к осени. В ближайшее время будет проведены торги и определен подрядчик.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По тому же контракту установят недостающие ограждения у переходов на улице Декабристов, Краснодарской, Лесопарковой и Глинки. По ГОСТУ, они должны находиться на расстоянии по 50 метров - в каждую сторону от перехода.
ИСТОЧНИК KP.RU