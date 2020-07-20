2020-07-20T11:28:18+03:00
Общество

Работодатели Красноярского края могут обратиться за финансированием по охране труда

Заявления надо подать до 1 августа 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Работодатели Красноярского края могут обратиться за финансированием по охране труда.Работодатели Красноярского края могут обратиться за финансированием по охране труда.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Работодатели Красноярска и края могут обратиться за получением финансирования по охране труда. Заявления необходимо успеть подать до 1 августа нынешнего года в региональном отделении Фонда социального страхования.

Подчеркнем: объем средств отделения год от года растет. Организации и предприятия края используют направление, чтобы повысить безопасность труда работников и улучшить его условия, предотвратить производственный травматизм. Полученные средства чаще всего используются на медицинские осмотры, средства индивидуальной защиты работников.

В числе обратившихся – подразделения ОАО «РЖД», крупные промышленные предприятия, а также бюджетные организации: больницы, поликлиники, школы.

«В текущем году ожидаем не меньше 500 обращений от организаций края за финансированием в отделение Фонда, на эти цели запланировано 618 миллионов рублей. На сегодня поступило 100 заявлений от работодателей края», - отметил заместитель управляющего отделением Фонда Олег Щербо.

ВАЖНО

Заявления на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников нужно отправлять в Красноярское региональное отделение Фонда в электронной форме через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru .

Подробности можно узнать на сайте Красноярского регионального отделения в разделе «Для страхователей», «Финансовое обеспечение предупредительных мер»: http://r24.fss.ru/120139/129931/index.shtml , а также по телефону: (391) 229-13-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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