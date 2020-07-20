2020-07-20T12:06:02+03:00
Происшествия

Соседи голыми руками скрутили вора при попытке обокрасть дом умершей бабушки в Хакасии

Он был агрессивным, вырывался, но люди смогли удержать его до приезда росгварцейцев
Ася ЖУКОВА
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Соседи голыми руками скрутили вора при попытке обокрасть дом умершей бабушки в Хакасии.Соседи голыми руками скрутили вора при попытке обокрасть дом умершей бабушки в Хакасии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане (Хакасия) соседи голыми руками скрутили вора и смогли удержать его до прибытия бойцов Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все случилось ночью в пятницу, 17 июля, на улице Профсоюзной. На пульт охраны Росгвардии поступил тревожный сигнал: неизвестный проник в частный дом. Группа тут же выдвинулась на место. А там ее уже ждали местные жители.

Как выяснилось, люди заметили, в один из домов по соседству залез вор. Боясь его упустить, решили действовать сами. Сумели поймать подозреваемого и – более того – задерживали до приезда росгвардейцев.

- Между тем подозреваемый (мужчина 1989 года рождения) вел себя агрессивно, - пояснили в пресс-службе управления Росгвардии. – Пытался вырваться, сбежать с украденным.

Благо, люди не спасовали. Тем более оказалось, дом, в который вломился вор, пустовал. Хозяйка не так давно умерла, защитить имущество было некому. Если бы не соседи, подозреваемый вынес бы все.

Сначала его предали бойцам Росгвардии, а после полицейским. Скоро грабитель пойдет под суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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