Подросток на электроскутере сбил 8-летнюю девочку на Татышеве
На острове Татышев в Красноярске 15-летний подросток, управляющий электроскутером, сбил девочку 8 лет. По словам очевидцев, у пострадавшей серьезные травмы, в том числе открытый перелом ноги, сообщает ТВК.
ЧП случилось сегодня вечером, 2 июля, у одной из точек велопроката. Школьница ехала на велосипеде, и тут на нее налетел парень на скутере.
- Удар был сильным, от боли девочка впала в состояние шока. По-видимому, там открытый перелом ноги, - говорят свидетели.
Пострадавшую увезли на скорой, проверку произошедшего начала полиция.
Напомним, в начале велосезона некоторые горожане призывали запретить электроскутеры на Татышеве. Обращали внимание, что парк предназначен для занятий спортом и прогулок. Тем не менее запрета так и не последовало. Вместо него стали говорить о необходимости разводить потоки...
ИСТОЧНИК KP.RU