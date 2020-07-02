2020-07-02T15:35:29+03:00
Происшествия

Подросток на электроскутере сбил 8-летнюю девочку на Татышеве

Школьница серьезно пострадала
Ася ЖУКОВА
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Подросток на электроскутере сбил 8-летнюю девочку на Татышеве.Подросток на электроскутере сбил 8-летнюю девочку на Татышеве.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На острове Татышев в Красноярске 15-летний подросток, управляющий электроскутером, сбил девочку 8 лет. По словам очевидцев, у пострадавшей серьезные травмы, в том числе открытый перелом ноги, сообщает ТВК.

ЧП случилось сегодня вечером, 2 июля, у одной из точек велопроката. Школьница ехала на велосипеде, и тут на нее налетел парень на скутере.

- Удар был сильным, от боли девочка впала в состояние шока. По-видимому, там открытый перелом ноги, - говорят свидетели.

Пострадавшую увезли на скорой, проверку произошедшего начала полиция.

Напомним, в начале велосезона некоторые горожане призывали запретить электроскутеры на Татышеве. Обращали внимание, что парк предназначен для занятий спортом и прогулок. Тем не менее запрета так и не последовало. Вместо него стали говорить о необходимости разводить потоки...

ИСТОЧНИК KP.RU

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