2020-07-20T09:12:40+03:00
Общество

ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону

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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ принял решение продолжить работу сервиса дистанционной выдачи кредитов наличными по телефону. За 2,5 месяца клиенты оформили таким способом около 10% от всех продаж кредитов наличными через дистанционные каналы на сумму свыше 3,7 млрд. рублей.

Сервис дистанционной выдачи кредитов наличными по телефону доступен действующим клиентам банка, которые уже имеют одобренное предложение, и хотят оформить продукт без посещения офиса. Процесс реализуется с помощью безбумажной технологии с использованием электронной подписи, которая обеспечивает высокую степень надежности проводимых операций как для банка, так и для клиента.

Удаленная выдача кредита проходит в несколько этапов. На первом клиент получает предложение сотрудника контакт-центра ВТБ по телефону. В случае согласия заемщика соединяют с сотрудником офиса, который помогает ему заполнить универсальную заявку. Электронный комплект документов отправляется на подпись в ВТБ Онлайн в рамках технологии безбумажного обслуживания. В своем личном кабинете клиент знакомится с документами на выдачу кредита и подписывает их простой электронной подписью в ВТБ Онлайн. После этого денежные средства зачисляются на счет, а все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ Онлайн и доступны клиенту в любое время.

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