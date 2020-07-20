День рождения в баре при самоизоляции стоил красноярцу 10-тысячного штрафа

20 Июль 2020 2020-07-20T08:32:01+03:00

А двум его гостям придется заплатить по 8 тысяч

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Житель Красноярска, пригласивший гостей на день рождения в бар во время режима самоизоляции, должен буден заплатить штраф – 10 тысяч рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

23 мая 2020 года молодой человек позвал на свой праздник в считавшийся закрытым бар в центре Красноярска девять человек. Вскоре обо всем стало известно, затем открыто административное дело по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Представитель прокуратуры Центрального района ориентировал суд на вынесение постановления о назначении правонарушителю наказания в виде административного штрафа, - прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства. – Основание: общественная значимость и повышенная опасность деяния.

В итоге суд признал виновным не только «именинника» (повторимся, его наказали на 10 тысяч рублей), но и его гостей. Двум уже выписали штраф – по 8 тысяч рублей, материалы по остальным еще рассматривают.

ИСТОЧНИК KP.RU