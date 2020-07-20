2020-07-20T08:06:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Из ковидного госпиталя на Кутузова в Красноярске выписали последнего пациента

Больница начинает работу в обычном режиме [фото]
Ася ЖУКОВА
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Из ковидного госпиталя на Кутузова в Красноярске выписали последнего пациента. Фото: оперштаб.Из ковидного госпиталя на Кутузова в Красноярске выписали последнего пациента. Фото: оперштаб.
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В инфекционном госпитале на Кутузова в Красноярске вылечили последнего пациента с COVID-19. Скоро, сообщают в оперштабе, больница начнет работу в плановом режиме.

Напомним, госпиталь принимал пациентов, зараженных коронавирусом, с 7 мая 2020 года. За десять недель врачи выходили 242 человека, еще 25 были переведены в другие больницы города.

Пока сотрудники отправились на отдых. А в корпусах организована масштабная уборка и дезинфекция. После обработки и отстойки помещений больница заработает снова.

Напомним, по данным на утро 20 июля, количество заразившихся COVID-19 в Красноярске и крае приблизилось к 11,5 тысячам. За все время выздоровели больше 8,5 тысяч человек, не удалось спасти 260.

КОНКРЕТНО

Предполагается, что дневной стационар, отделения - консультативно-диагностическое и платных медицинских услуг, а также Центр семейного здоровья будут открыты 27 июля (пока дата ориентировочная). А с 3 августа начнется прием для сохранения беременности и пациентов на плановое оперативное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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