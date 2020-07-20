20 Июль 2020 2020-07-20T07:48:31+03:00

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Глава Красноярска Сергей Еремин представил карту благоустройства города. Информацией он поделился в своем инстаграме, листаем «карусель»:

Первое – очистка шлюзов на Абаканской протоке. В результате вода перестанет цвести, очистится.

Второе – уход за скверами и парками.

Третье – ремонт 45 дорог в Красноярске.

Четвертое – уже отремонтировано 8 проездов во дворах. Всего планируют обновить 50.

eremin__krsk Сергей Еремин показал карту благоустройства Красноярска

Пятое – ремонт дороги от КрасТЭЦ до Транспортного проезда.

Шестое – проект «Инициативное бюджетирование»: жители вкладывают часть своих средств благоустройство зеленых уголков рядом с домом. В этом году – в планах 4 территории.

Седьмое – благоустройство 18 скверов.

Восьмое – будет отремонтирован 61 двор Красноярска.

Девятое – ремонтируются спортивные площадки, обновляют резиновое покрытие.

И десятое – предприниматели создают для горожан летние уголки для отдыха.

- Отличная работа, Сергей Васильевич! – отозвались пользователи. - Учитывая большинство (не всех, конечно) наших подрядчиков, самое главное - это постоянный их контроль. Далеко, очень далеко не каждый Глава города это делает, да еще с такой периодичностью. Так держать! Красноярск преображается на глазах. А, учитывая масштаб города, это колоссальная работа!

ИСТОЧНИК KP.RU