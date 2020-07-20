Сергей Еремин показал карту благоустройства Красноярска
Глава Красноярска Сергей Еремин представил карту благоустройства города. Информацией он поделился в своем инстаграме, листаем «карусель»:
Первое – очистка шлюзов на Абаканской протоке. В результате вода перестанет цвести, очистится.
Второе – уход за скверами и парками.
Третье – ремонт 45 дорог в Красноярске.
Четвертое – уже отремонтировано 8 проездов во дворах. Всего планируют обновить 50.
Пятое – ремонт дороги от КрасТЭЦ до Транспортного проезда.
Шестое – проект «Инициативное бюджетирование»: жители вкладывают часть своих средств благоустройство зеленых уголков рядом с домом. В этом году – в планах 4 территории.
Седьмое – благоустройство 18 скверов.
Восьмое – будет отремонтирован 61 двор Красноярска.
Девятое – ремонтируются спортивные площадки, обновляют резиновое покрытие.
И десятое – предприниматели создают для горожан летние уголки для отдыха.
- Отличная работа, Сергей Васильевич! – отозвались пользователи. - Учитывая большинство (не всех, конечно) наших подрядчиков, самое главное - это постоянный их контроль. Далеко, очень далеко не каждый Глава города это делает, да еще с такой периодичностью. Так держать! Красноярск преображается на глазах. А, учитывая масштаб города, это колоссальная работа!
ИСТОЧНИК KP.RU