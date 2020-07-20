Во дворе на Копылова в Красноярске Toyota сбила ребенка

20 Июль 2020 2020-07-20T06:03:27+03:00

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Во дворе на улице Копылова в Красноярске водитель Toyota сбил 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Все случилось в начале июля. Мужчина на иномарке проезжал мимо группы детей. Один из них начал переходить дворовой проезд. Водитель не заметил школьника, в итоге тот попал под колеса, получил перелом.

Всего же с начала мая во дворах Красноярска было уже 20 ДТП с участием детей. Дорожные полицейские говорят: водители, допустившие наезд на ребенка в таких условиях, чаще всего жалуются: маленький пешеход появился на пути у машины внезапно, ничего уже нельзя было сделать.

Поэтому нужно всегда учитывать, что детям свойственна спонтанность, и при проезде по двору снижать скорость, быть готовым остановиться в любой момент, заключают инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU