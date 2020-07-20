«Проверяющий по ковиду пожаловал»: под Красноярском стали чаще встречаться летучие мыши

20 Июль 2020 2020-07-20T05:32:47+03:00

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Под Красноярском стали чаще встречать летучих мышей. Сразу несколько человек выложили снимки в соцсетях. Один из них – в паблике «Подслушано Железногорск». На нем – черноухий зверек распластался прямо на дороге. «Прогулки по округу сулят новые знакомства», - пишет автор фото. Тут же подтянулись горожане с комментариями:

- Проверяющий по ковиду пожаловал.

- ЕШЬ ЕЕ…

Напомним, на территории России живут примерно 35 видов летучих мышей. 10 из них – в нашем крае. В последнее время об этих животных много говорят. Ведь пандемия коронавируса началась со съеденной в Китае летучей мыши.

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ИСТОЧНИК KP.RU