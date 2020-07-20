Lexus дотла сожгли на парковке в Красноярске

20 Июль 2020 2020-07-20T05:09:25+03:00

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На парковке у дома на улице Тимошенкова,82 в Красноярске дотла сожгли Lexus. Все случилось в половину второго ночи 19 июля, рассказал в паблике ЧП – Красноярск владелец сгоревшего автомобиля. Мужчина просит свидетелей откликнуться и недоумевает, за что с ним так?

Тут же опубликовано видео пожара. На кадрах видно: Lexus полыхает, как факел. Когда пожарные потушили огонь, от иномарки остался только остов.

Тимошенкова 19.07.2020 ЧП Красноярск Сожгли Lexus прямо на парковке у дома. .Видео: ЧП - Красноярск.

- Редко машины сжигают просто так, для развлечения, - обсуждают в соцсетях. – Еще реже – ради наживы. Тут вариант - либо из чувства мести, либо случайность.

- Жалко хозяина и машину. Lexus классный. Отличная машинка. Чтобы на такую банально накопить - нужно иметь доход от 150-200 тысяч в месяц.

В соцсетях обсуждают, поджог это или случайность. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

- Автомобиль пришлось оттаскивать в сторону, чтобы не загорелись и другие. Просто взаимопомощь.

- Вспоминай, кому дорогу перешел. Просто так машину вряд ли подожгут.

- Может, все-таки случайность? Когда хотят сжечь, бьют стекло и поливают салон, там есть чему гореть. А тут больше на замыкание похоже.

ИСТОЧНИК KP.RU