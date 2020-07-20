Красноярцев призвали жаловаться на загрязняющие дороги машины

20 Июль 2020 2020-07-20T04:43:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярцев призвали сообщать о машинах, которые загрязняют дороги. Об этом напомнили в инстаграме Службы городовых.

На днях сотрудниками была проведена проверка стройплощадок в городе. И на шести из них обнаружили нарушения правил благоустройства: у большегрузов не мыли колеса, не было твердого покрытия проездов. Результат очевиден: загрязнение проезжей части.

Застройщику сразу же выписали уведомление – с рекомендацией ликвидировать нарушения. Если реакции компании не последует, компанию оштрафуют. На первый раз это – до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение от 100 до 200 тысяч.

Всего за неделю городовые проверили 49 площадок. И отметили: большинство застройщиков следят за чистотой колес и кузовов техники. Если же вы заметите, что грузовик выехал со стройплощадки с грязными колесами, можно жаловаться сюда – пишите в директ.

ИСТОЧНИК KP.RU