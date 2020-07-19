2020-07-19T14:15:03+03:00
Происшествия

В Красноярске полыхнуло здание в Ленинском районе

Пожарные пытаяются остановить пламя - есть угроза распространения
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Есть угроза распространения огняЕсть угроза распространения огняФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на Богдана Хмельницкого, 7 в воскресенье, 19 июля полыхнуло производственное здание в два этажа - здесь расположены в основном офисы, оконные фирмы, имеется столовая на первом этаже. По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожар начался на крыше. В данный момент огнем охвачено 400 квадратных метров кровли - это большая площадь.

- Есть угроза распространения огня, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МЧС. - Ранг пожара №2.

К месту происшествия выдвинулись пожарные и техника - автоцистерны. К счастью, все случилось в выходной день, когда в здании нет сотрудников. Эвакуация персонала не потребовалась. Пострадавших, говорят спасатели, нет. Причину возникновения огня установят после локализации и окончательного тушени специалисты. Пока сложно сказать, почему полыхнуло здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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