Коронавирус в Красноярске, новости на 19 июля 2020: еще 127 заразились, 1 умер

19 Июль 2020 2020-07-19T12:31:31+03:00

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Оперштаб сообщил данные по коронавирусу в Красноярском крае на 19 июля. Еще у 127 человек подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса достигло 11 403. К сожалению, за минувшие сутки имеются и летальные исходы - скончался один человек. Общее количество погибших от ковида составило 260 человек.

Эпидемиологи фиксируют суточный темп прироста заболеваемости на уровне 1,1 процента. Инфекция распространилась в 59 районах и муниципалитетах края. Наибольшее количество заболевших в минувшие сутки зафиксировано в Красноярске - 35 человек. Затем - Норильск (18 человек) и Ачинск (14 человек).

Количество выздоровевших также растет - 8529 человек выздоровели (+144 за сутки). Под наблюдением врачей - 2065 человек (+184 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки - 152 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU