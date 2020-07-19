«Ставили мне по 10 двоек»: губернатор Московской области приехал в гости к учительнице в Сосновоборск
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Сосновоборск, чтобы навестить свою учительницу, побывать в родных местах. Воробьев, как оказалось, окончил гимназию №1 в Сосновоборске и школьные годы до сих пор вспоминает с теплом.
Губернатор Московской области в гостях у учительницы в Сосновоборске.Видео: Инстаграм Андрея Воробьева
- Учительница по математике ставила мне за неделю десять двоек! - пошутил Воробьев, обнимая своего преподавателя.
- Ну уж прямо 10! - улыбнулась пожилая женщина, принимая огромный букет бордовых роз.
- Вы строгая, но я хочу поблагодарить вас за то, что научили нас работать, - уже без шуток сказал Воробьев.
- Меня все ценят после, - с намеком ответила учительница.
Женщина говорит, что Воробьев был довольно прилежным учеником. Вот только на хоккей сильно много времени тратил. Кстати, хоккейная коробка, в которой, можно сказать, вырос Воробьев, все еще стоит, как и стол для настольного тенниса.
ИСТОЧНИК KP.RU