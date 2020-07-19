«Ставили мне по 10 двоек»: губернатор Московской области приехал в гости к учительнице в Сосновоборск

19 Июль 2020 2020-07-19T10:07:42+03:00

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Сосновоборск, чтобы навестить свою учительницу, побывать в родных местах. Воробьев, как оказалось, окончил гимназию №1 в Сосновоборске и школьные годы до сих пор вспоминает с теплом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791317" frameborder="0"></iframe> Губернатор Московской области в гостях у учительницы в Сосновоборске.Видео: Инстаграм Андрея Воробьева

- Учительница по математике ставила мне за неделю десять двоек! - пошутил Воробьев, обнимая своего преподавателя.

- Ну уж прямо 10! - улыбнулась пожилая женщина, принимая огромный букет бордовых роз.

- Вы строгая, но я хочу поблагодарить вас за то, что научили нас работать, - уже без шуток сказал Воробьев.

- Меня все ценят после, - с намеком ответила учительница.

Женщина говорит, что Воробьев был довольно прилежным учеником. Вот только на хоккей сильно много времени тратил. Кстати, хоккейная коробка, в которой, можно сказать, вырос Воробьев, все еще стоит, как и стол для настольного тенниса.

ИСТОЧНИК KP.RU