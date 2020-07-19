Норильчанин украл с банковской карты сожительницы 200 тысяч рублей и прогулял

19 Июль 2020 2020-07-19T09:41:43+03:00

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Житель Норильска решил, что любовная связь с женщиной дает ему право красть с ее банковской карты деньги. По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, 30-летний мужчина своровал с карты возлюбленной 200 тысяч рублей. Она, конечно, об этом ни сном ни духом - просто хватилась, что денег нет и обратилась в полицию.

- В результате проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, 30-летний сожитель потерпевшей, получил доступ через мобильное приложение к банковскому счету, переводил деньги на электронный кошелек, а затем тратил денежные средства на личные нужды, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке полиции

Когда все вскрылось, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК России (Кража). Ему грозило до 6 лет лишения свободы, однако в мае этого года суд назначил ему 2 года лишения свободы условно. Он на испытательном сроке. Любовь зла.

ИСТОЧНИК KP.RU