На Вильского в Красноярске из-под земли забил фонтан
Ранним утром в субботу, 18 июля на Вильского в Красноярске из-под земли начал бить фонтан холодной воды. Жильцы дома по Вильского, 26, конечно же, тут же вызвали «аварийку»...
Фонтан на Вильского.Видео: соцсети
- Ждем уже два часа, - рассказывает автор видео, попавшего в Интернет. - Так и живем. Городским властям передаем привет.
Пока службы реагируют, двор постепенно заполняется водой - приличных размеров лужа уже достигла стоящих поблизости автомобилей. Причины аварии пока установить сложно - их назовут коммунальные службы после ликвидации.
Люди же больше всего переживают, что вода размоет грунт, и потом проблем от фонтана будет значительно больше
- Сейчас размоет, потом грунт обвалиться, - пишут в соцсетях красноярцы, - и хорошо, если без жертв и материальных потерь.
ИСТОЧНИК KP.RU