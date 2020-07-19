На Вильского в Красноярске из-под земли забил фонтан

19 Июль 2020 2020-07-19T07:20:39+03:00

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Ранним утром в субботу, 18 июля на Вильского в Красноярске из-под земли начал бить фонтан холодной воды. Жильцы дома по Вильского, 26, конечно же, тут же вызвали «аварийку»...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791303" frameborder="0"></iframe> Фонтан на Вильского.Видео: соцсети

- Ждем уже два часа, - рассказывает автор видео, попавшего в Интернет. - Так и живем. Городским властям передаем привет.

Пока службы реагируют, двор постепенно заполняется водой - приличных размеров лужа уже достигла стоящих поблизости автомобилей. Причины аварии пока установить сложно - их назовут коммунальные службы после ликвидации.

Люди же больше всего переживают, что вода размоет грунт, и потом проблем от фонтана будет значительно больше

- Сейчас размоет, потом грунт обвалиться, - пишут в соцсетях красноярцы, - и хорошо, если без жертв и материальных потерь.

ИСТОЧНИК KP.RU