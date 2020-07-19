Депутат назвал Ленинский район самым небезопасным в Красноярске
Депутат городского совета Олег Панченко объявил войну разрухе. В своем блоге в социальных сетях народный избранник выложил фото с самыми возмутительными видами Ленинского района: тротуары, ведущие в никуда (точнее, упирающиеся в лес), дороги, посреди которых может запросто стоять столб, - в общем, все в лучших традициях захолустья. Взять хоть о территорию между домами №5 и 7 по улице 26 Бакинских коммиссаров - в таких местах, по мнению депутата, не ступала нога чиновника. Жить в таких условиях трудно и даже не безопасно.
- На этих территориях между прочим и в таких условиях проживают наши горожане десятилетиями, вырастают целые поколения, - возмущенно говорит народный избранник.
Панченко решил заняться вопросом благоустройства Ленинского района. Вдруг ситуацию удастся переломить.
ИСТОЧНИК KP.RU