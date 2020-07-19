Депутат назвал Ленинский район самым небезопасным в Красноярске

19 Июль 2020 2020-07-19T05:09:48+03:00

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Депутат городского совета Олег Панченко объявил войну разрухе. В своем блоге в социальных сетях народный избранник выложил фото с самыми возмутительными видами Ленинского района: тротуары, ведущие в никуда (точнее, упирающиеся в лес), дороги, посреди которых может запросто стоять столб, - в общем, все в лучших традициях захолустья. Взять хоть о территорию между домами №5 и 7 по улице 26 Бакинских коммиссаров - в таких местах, по мнению депутата, не ступала нога чиновника. Жить в таких условиях трудно и даже не безопасно.

- На этих территориях между прочим и в таких условиях проживают наши горожане десятилетиями, вырастают целые поколения, - возмущенно говорит народный избранник.

Панченко решил заняться вопросом благоустройства Ленинского района. Вдруг ситуацию удастся переломить.

ИСТОЧНИК KP.RU