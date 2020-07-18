2020-07-18T14:37:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске от коронавирусной инфекции скончался водитель скорой помощи

Его родственникам выплатят компенсацию
Ольга КОСТИНА
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У большинства водителей коронавирус не подтвердилсяУ большинства водителей коронавирус не подтвердилсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевом министерстве здравоохранения официально подтвердили, что от коронавируса скончался водитель скорой помощи в Красноярске. Об этом сообщает 7 канал.

За время пандемии на больничный ушло около 46 водителей скорых, но у большинства COVID-19 не подтвердился. После контакта с зараженными пациентами переболели коронавирусом восемь сотрудников санавтотранса.

Родственникам погибшего водителя сейчас оформляют страховую выплату. Она составляет больше 2,5 миллионов рублей.

Добавим, что по последним данным оперативного штаба, тяжелой формой заболевания болеют 370 человек.

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По данным оперативного штаба на 14 часов 18 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 11 276 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 127 человек, из них 23 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,1 процент (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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