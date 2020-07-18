2020-07-18T13:45:17+03:00
Происшествия

В Туве 4 человека погибли в ДТП, еще четверо в больнице

Один из водителей выехал на встречную полосу движения
Ольга КОСТИНА
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группаНа месте происшествия работает следственно-оперативная группаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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18 июля днем на 206 километре автодороги «Кызыл-Эрзин» в местечке Тарлашкын не поделили дорогу две иномарки. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «Daihatsu Storia» выехал на встречную полосу движения, где в него врезалась «Toyota Camry».

- В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 4 участника дорожного движения, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. - Еще четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. На место ДТП для деблокировки пострадавших из машин привлекались сотрудники пожарно-спасательной части-20 по охране Эрзинского района и две единицы техники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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