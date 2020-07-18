В Красноярске ссора между отцом и сыном закончилась стрельбой из пистолета
В одной из квартир на улице Шумяцкого в Советском районе Красноярска 12 июля прямо с утра разгорелся семейный скандал. Повздорили 61-летний отец и 40-летний сын. В пылу ссоры пенсионер выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета марки «ОСА», который на него и зарегистрирован. Об этом сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».
Пострадавшего увезли в БСМП с огнестрельным ранением. Ему был поставлен диагноз - проникающее огнестрельное пулевое ранение грудной клетки справа, ранение правого легкого. Виновника случившегося опросили, изъяли пистолет с патронами и отпустили до выяснения всех обстоятельств.
Что произошло между родственниками, еще предстоит выяснить полицейским. Известно, что сын сам ранее привлекался к уголовной ответственности по 228 статье (хранение и сбыт наркотиков). В настоящее время доследственную проверку проводит СО ОП № 11 МУ МВД России «Красноярское.
ИСТОЧНИК KP.RU