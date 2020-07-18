2020-07-18T11:39:19+03:00
Происшествия

В Красноярске ссора между отцом и сыном закончилась стрельбой из пистолета

Что между ними произошло, предстоит выяснить правоохранительным органам [эксклюзив kp.ru]
Ольга КОСТИНА
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Пострадавшего мужчину доставили в БСМППострадавшего мужчину доставили в БСМПФото: Мария ЛЕНЦ
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В одной из квартир на улице Шумяцкого в Советском районе Красноярска 12 июля прямо с утра разгорелся семейный скандал. Повздорили 61-летний отец и 40-летний сын. В пылу ссоры пенсионер выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета марки «ОСА», который на него и зарегистрирован. Об этом сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Пострадавшего увезли в БСМП с огнестрельным ранением. Ему был поставлен диагноз - проникающее огнестрельное пулевое ранение грудной клетки справа, ранение правого легкого. Виновника случившегося опросили, изъяли пистолет с патронами и отпустили до выяснения всех обстоятельств.

Что произошло между родственниками, еще предстоит выяснить полицейским. Известно, что сын сам ранее привлекался к уголовной ответственности по 228 статье (хранение и сбыт наркотиков). В настоящее время доследственную проверку проводит СО ОП № 11 МУ МВД России «Красноярское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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