Автопарк скорой помощи в Красноярском крае увеличился на 19 машин

18 Июль 2020 2020-07-18T07:45:57+03:00

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В Красноярском крае автопарк машин скорой помощи стал больше на 19 машин. Из них одиннадцать автомобилей - Форд-транзит, класс «С» и восемь автомобилей ГАЗ и УАЗ. По распределению семь авто будут работать в краевом центре (один из них направлен в краевой перинатальный центр). Еще четыре специализированных транспортных средства переданы в медицинские учреждения края - в Ачинский, Дивногорский, Канский и Лесосибирский районы.

- Реаномобили класса «С» (Форды) оснащены всем, что может понадобиться для оказания помощи тяжелым пациентам в пути, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. - Техника укомплектована по современным стандартам, комфортабельные салоны, автоматические ступени, усиленная подвеска для труднодоступных мест и плохих дорог. Автомобили поступили в край по федеральной программе. Часть из них будут задействованы для перевозки больных коронавирусом.

Два автомобиля УАЗ распределены в Ачинский и Емельяновский районы. Из шести автомобилей скорой медицинской помощи марки ГАЗ три направили в Минусинский район, одну карету скорой помощи пополнит автопарк Канской районной больницы, а два автомобиля водным путем отправятся в Норильск.

Добавим, что все автомобили скорой медицинской помощи зарегистрированы в УГИБДД МВД России по Красноярскому краю, и уже находятся на линии.

ИСТОЧНИК KP.RU