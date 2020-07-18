2020-07-18T07:45:57+03:00
Общество

Автопарк скорой помощи в Красноярском крае увеличился на 19 машин

Большую часть автомобилей уже распределили по районам региона
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Часть машин будет задействована для перевозки больных коронавирусомЧасть машин будет задействована для перевозки больных коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае автопарк машин скорой помощи стал больше на 19 машин. Из них одиннадцать автомобилей - Форд-транзит, класс «С» и восемь автомобилей ГАЗ и УАЗ. По распределению семь авто будут работать в краевом центре (один из них направлен в краевой перинатальный центр). Еще четыре специализированных транспортных средства переданы в медицинские учреждения края - в Ачинский, Дивногорский, Канский и Лесосибирский районы.

- Реаномобили класса «С» (Форды) оснащены всем, что может понадобиться для оказания помощи тяжелым пациентам в пути, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. - Техника укомплектована по современным стандартам, комфортабельные салоны, автоматические ступени, усиленная подвеска для труднодоступных мест и плохих дорог. Автомобили поступили в край по федеральной программе. Часть из них будут задействованы для перевозки больных коронавирусом.

Два автомобиля УАЗ распределены в Ачинский и Емельяновский районы. Из шести автомобилей скорой медицинской помощи марки ГАЗ три направили в Минусинский район, одну карету скорой помощи пополнит автопарк Канской районной больницы, а два автомобиля водным путем отправятся в Норильск.

Добавим, что все автомобили скорой медицинской помощи зарегистрированы в УГИБДД МВД России по Красноярскому краю, и уже находятся на линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Занимал деньги и забирал квартиры: жителя Железногорска обвиняют в вымогательстве и мошенничестве
Автопарк скорой помощи в Красноярском крае увеличился на 19 машин
«Погиб на месте»: на правобережье Красноярска под колеса иномарки попал пешеход
Где в Красноярске появятся новые дороги к октябрю
С начала года стерилизовали 1275 собак: в Красноярске отчитались, как решается проблема с бездомными животными
Была под присмотром 72-летней бабушки: в Туве полуторагодовалая девочка выпала из окна 4 этажа
Озеро-парк у мясокомбината вернули Красноярску
Упрекнул, что медленно готовит: в Красноярском крае женщина зарезала мужа ножом для мяса
Красноярцев просят придумать имя новорожденному олененку
В Назарове мемориал погибшим в войне солдатам повредили при благоустройстве и не стали восстанавливать
МегаФон и Росгеология проведут совместную морскую экспедицию