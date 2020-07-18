2020-07-18T05:37:29+03:00
Общество

Где в Красноярске появятся новые дороги к октябрю

Из федерального бюджета на строительство городских дорог выделено более 800 миллионов рублей
Ольга КОСТИНА
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Район активно застраивается, новая дорога здесь очень нужна Фото: администрация городаРайон активно застраивается, новая дорога здесь очень нужна Фото: администрация города
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К октябрю в Красноярске должны построить две новые автодороги. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в городской администрации.

Первый объект - автомобильная дорога в 6-м микрорайоне «Солнечного». Ее протяженность - 0,53 километра. Работы на объекте начались еще в апреле, а завершить их должны в октябре 2020 года. Сейчас дорога готова на 23 процента. Ведутся работы по устройству ливневой канализации. Строительством занимается ООО «Стройтехникс». Цена муниципального контракта – 33, 368 миллиона рублей.

Еще один объект, который тоже должны ввести в эксплуатацию в октябре этого года – улично-дорожная сеть вокруг 10-го микрорайона жилого района «Солонцы-2». Протяженность этой дороги - 1,052 километра. Готовность объекта пока – 67 процентов. Наполовину выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, почти завершена прокладка ливневой канализации. Рабочие ведут монтаж опор освещения и обустраивают пешеходный тротуар. Параллельно идет строительство переезда через Северное шоссе. Подрядчик - ООО «ПромСтрой». Цена муниципального контракта – 162,129 миллионов рублей.

На объектах ведется активная работа Фото: администрация города

На объектах ведется активная работа Фото: администрация города

- Район активно развивается, - рассказали в пресс-службе администрации Красноярска. - Сейчас там строится жилье эконом-класса, а в прошлом году появился детский сад. Объекты появятся в нашем городе благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году из федерального бюджета на строительство дорог в Красноярске выделено более 800 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Где в Красноярске появятся новые дороги к октябрю
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