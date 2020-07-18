С начала года стерилизовали 1275 собак: в Красноярске отчитались, как решается проблема с бездомными животными

18 Июль 2020 2020-07-18T05:07:00+03:00

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В красноярской мэрии рассказали об итогах работы по решению проблемы с бездомными животными. С начала года по муниципальным контрактам стерилизовали 1275 собак. В 2019 примерно столько попадали в операционные за весь год.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в городской администрации, работа проводится серьезная и не только по заявкам на отлов.

Специалисты администраций каждую неделю выезжают в рейды по промышленным базам, гаражным кооперативам, территориям предприятий и строительных площадок, где держат так называемых «корпоративных» животных. Каждая такая собака должна быть стерилизована и чипирована. Если владельцы не позаботятся об этом, за дело возьмутся городские службы.

Например, в Советском районе во время рейдов у представителей 153 организаций обнаружили прикормленных собак, из них 49 не стерилизованных. В итоге 40 бродяжек были стерилизованы за счет предприятий, воле которых они обитают.

В Железнодорожном районе за «корпоративных» собак обнаружили по семи адресам. В трех из них от собак открестились, поэтому животных увезли в пункт передержки.

В Центральном районе своих животных уже стерилизовали представители восьми предприятий и гаражных кооперативов.

- Стерилизовать собак ветеринарные клиники сейчас берутся по льготной цене, - напомнили в пресс-службе городского хозяйства города. - В Красноярске действует программа софинансирования этой работы из городского бюджета. В частности, запись на такую льготную стерилизацию открыта в интернете, в сообществах и пабликах групп, которые обычно поднимают темы бездомных животных.

Очень скоро можно будет и домашних питомцев стерилизовать по льготной цене. Организация «Бездомный пес» выиграла президентский грант на такую работу. Записаться на льготную стерилизацию можно будет уже в августе.

Сейчас в городе заявки по отлову животных исполняют две организации. Собак доставляют в пункт передержки, после их осматривает ветеринар. Если у «задержанной» не выявляют признаков немотивированной агрессии, то ее стерилизуют, чипируют и отпускают в среду обитания. Если же пес ведет себя неадекватно, то его оставляют на пожизненное содержание в приюте. Сейчас там находятся 20 животных.

Добавим, что в приютах для животных всегда рады любой помощи. И не только финансовой. Там будут рады всем, кто может гулять, кормить, убирать за животными, играть с ними. Возможно, кто-то потом захочет стать настоящим хозяином для одного из содержащихся там животных.

ИСТОЧНИК KP.RU