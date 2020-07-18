Была под присмотром 72-летней бабушки: в Туве полуторагодовалая девочка выпала из окна 4 этажа

18 Июль 2020 2020-07-18T04:02:21+03:00

Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице Фото: Мария ЛЕНЦ

Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу

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В Туве 72-летняя бабашка не уследила за маленькой внучкой, и произошел несчастный случай. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

Сообщение в полицию из больницы поступило около 8 часов вечера: в Республиканскую больницу № 1 госпитализирован полуторагодовалый ребенок с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами шейного позвонка.

Выяснилось, что малышка выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже. За девочкой приглядывала бабушка, пока родители были на работе. И вот, не уследила… Так ведь в квартире находились еще трое детей!

- Несчастный случай произошел в момент, когда женщина ненадолго оставила девочку без присмотра, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. – Она прошла на кухню, самостоятельно взобралась на подоконник и выпала из окна, которое было открыто.

В отношении матери сейчас составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, что в прошлом году в Туве было зарегистрировано четыре подобных случая выпадения, два из них со смертельным исходом.

В полиции в очередной раз напоминают родителям:

- Не оставляйте маленьких детей дома одних, даже на короткое время.

- Если в доме маленький ребенок – не открывайте окно!

- Расставляйте мебель в комнатах так, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник.

- Если проветриваете помещение, не оставляйте детей без присмотра.

- Если в доме установлены пластиковые окна, установите также специальные фиксаторы, которые не дадут ребенку открыть окно.

- Москитная сетка не защитит ребенка от падения из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU