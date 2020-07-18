Была под присмотром 72-летней бабушки: в Туве полуторагодовалая девочка выпала из окна 4 этажа
В Туве 72-летняя бабашка не уследила за маленькой внучкой, и произошел несчастный случай. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.
Сообщение в полицию из больницы поступило около 8 часов вечера: в Республиканскую больницу № 1 госпитализирован полуторагодовалый ребенок с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами шейного позвонка.
Выяснилось, что малышка выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже. За девочкой приглядывала бабушка, пока родители были на работе. И вот, не уследила… Так ведь в квартире находились еще трое детей!
- Несчастный случай произошел в момент, когда женщина ненадолго оставила девочку без присмотра, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. – Она прошла на кухню, самостоятельно взобралась на подоконник и выпала из окна, которое было открыто.
В отношении матери сейчас составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Напомним, что в прошлом году в Туве было зарегистрировано четыре подобных случая выпадения, два из них со смертельным исходом.
В полиции в очередной раз напоминают родителям:
- Не оставляйте маленьких детей дома одних, даже на короткое время.
- Если в доме маленький ребенок – не открывайте окно!
- Расставляйте мебель в комнатах так, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник.
- Если проветриваете помещение, не оставляйте детей без присмотра.
- Если в доме установлены пластиковые окна, установите также специальные фиксаторы, которые не дадут ребенку открыть окно.
- Москитная сетка не защитит ребенка от падения из окна.
ИСТОЧНИК KP.RU