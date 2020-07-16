2020-07-16T16:32:49+03:00
Общество

Прикармливающих бездомных собак на «Столбах» туристов будут штрафовать

Сейчас решают, с какой даты введут штрафы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Штрафы до 4 тысяч рублейШтрафы до 4 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Нацпарк «Красноярские Столбы» решил наказывать рублем туристов, которые прикармливают бездомных собак. Инспекторы и руководство неоднократно поднимали тему нападений диких стай на животных парка, однако туристы продолжают оказывать медвежью услугу парку и подкармливают собак. В связи с этим нацпарк вводит штрафы. Сумма будет равна штрафу за административное правонарушение - до 4 тысяч рублей, сообщили в отделе экологического просвещения «Красноярских Столбов».

- Мы будем составлять протокол и штрафовать, - говорит начальник отдела экологического просвещения парка Марина Щербакова..

Нашествие бездомных собак в парке - проблема не одного года. Собаки остаются в парке, потому что их регулярно прикармливают посетители. Добавим, что ранее в нацпарке вели отстрел диких стай, однако теперь это запрещено законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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