2020-07-16T16:03:06+03:00
Происшествия

На Татышеве найдено тело молодого человека, утонувшего у вантового моста

В полиции уточнили - утонул не ребенок [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В происшествии разбирается полицияВ происшествии разбирается полицияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске водолазы обнаружили тело утонувшего у вантового моста на Татышеве молодого человека. Изначально появилась информация, что утонул ребенок, однако в краевой полиции ее опровергли - оказалось, с моста спрыгнул и не выплыл молодой человек. парню 21 год.

Поиски человека на Татышеве.Видео: Кристина Медюх

Напомним, произошло все около 15.00 по местному времени на глазах у сотен отдыхающих красноярцев. Молодой человек спрыгнул с бетонной площадки высотой более трех метров. Добавим, что здесь нет специально оборудованного для ныряния места. Парень скрылся под водой. Обратно не выплыл. Его начали искать, за ним нырял один из очевидцев, сообщает краевое МСЧС. Однако без толку. В начале четвертого вызвали спасателей. Водолазы прочесали дно водоема. Тело парня найдено.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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