2020-07-16T15:47:21+03:00
Общество

Почему завязли? Еремин раскритиковал ремонт Мирошниченко

Улицу, по словам главы Красноярска, уже должны были сдать
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ремонт затянулся Фото: администрация КрасноярскаРемонт затянулся Фото: администрация Красноярска
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Ремонт одной из «Улиц Победы» - Мирошниченко - затянулся. В четверг, 16 июля здесь побывал глава Красноярска Сергей Еремин, чтобы убедиться в том, как идут работы. По словам мэра, они уже должны быть закончены, но дорожники увязли, и процесс не движется. Подрядчик так и не доделал тротуары, не положил слой асфальта, не установил остановки.

- При этом подрядчик откровенно вводит в заблуждение по поводу степени готовности объекта, а по факту возится с ним уже третий месяц, - возмутился градоначальник. - У нас на ул. 9 Мая гораздо больше был объем работ — так управились гораздо быстрее! Поэтому надо жестче подходить к вопросу соблюдения графиков.

Теперь внимание к улице будет более пристальным. Ремонтники говорят - сдадим к 25 июля. Успеют или нет - не понятно. Работы на объекте еще не мало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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