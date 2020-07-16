Спасатели ищут на Татышеве прыгнувшего с Вантового моста и не выплывшего мальчика

16 Июль 2020 2020-07-16T13:39:33+03:00

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Водолазы прочесывают дно в районе Татышева - здесь днем в четверг, 16 июля спрыгнул с вантового моста и не выплыл ребенок. О происшествии сообщили очевидцы, они же вызвали спасателей.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом МЧС, на помощь парню первым кинулся один из отдыхающих. Он долго нырял, пытаясь найти мальчика под водой, однако поиски успеха не имели. Возраст ребенка точно не известен. Пока что на месте происшествия идут водолазные работы. Но уже сейчас понятно, что ребенок, вероятнее всего погиб. Зачем нырял с моста - не понятно. Красноярсцы в соцсетях обсуждают, что дети довольно часто прыгают в воду с моста, на зная дна, - чтобы покрасоваться и ради экстрима..

«Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за поисками.

ИСТОЧНИК KP.RU