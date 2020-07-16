Водоснабжение в Ачинске после порыва на сетях водоподачи в районе насосно-фильтровочной станции АГК восстановлено

Воды не будет до вечера Фото: Мария ЛЕНЦ

Ачинск остался на несколько часов без холодной воды. На местном глиноземном комбинате прорыв на сетях в районе водоподачи насосно-фильтровочной станции. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю и на комбинате. ЧП случилось в четверг, 16 июля на насосно-фильтровальной станции. На месте работают бригады специалистов - устраняют поломку. Привлечено к устранению аварии 27 человек. Кроме того, в район аварии стянули 14 единиц техники - от предприятия и из состава МЧС.

Власти города оперативно начали решать проблему водоснабжения, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в администрации. На социальных объектах создан запас питьевой воды, а для горожан открыли пункты подвоза.

Пока трудно сказать, что именно стало причиной прорыва трубопровода. Выводы будут сделаны после ликвидации аварии.

И, как только что стало известно, водоснабжение восстановлено.