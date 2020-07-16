Утонул на глубине. СК проверяет гибель 12-мальчика на реке Черный Июс в Хакасии

16 Июль 2020 2020-07-16T08:11:43+03:00

Это первый случай утопления ребенка в этом году Фото: Мария ЛЕНЦ

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На реке Черный Июс в Хакасии случилась беда - поги 12-летний мальчик. Это первый в Хакасии случай утопления ребенка в этом году, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном СК. Ведомство начало проверку происшествия.

Случилось все в среду, 15 июля. Группа мальчишек пошла на Черный Июс, искупаться. Как это бывает, решили плыть по течению - все знают, что оно неплохо держит на воде. Но мальчишек отнесло на глубину.

- Подросток стал тонуть, так как не умел плавать, - сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. - Приятели мальчика попытались ему помочь, но в силу течения и глубины реки спасти тонущего им не удалось. Тело подростка обнаружено в нескольких метрах от берега водоема.

СК выясняет все подробности - назначен ряд экспертиз, которые укажут точную причину смерти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU