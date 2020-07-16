В Красноярске в Солнечном девушка поблагодарила за помощь незнакомцу с эпилепсией
«Ребята дай бог вам и вашей семье здоровья, если бы не ваша помощь, молодой человек умер бы, пока мы дождались реанимации» - написала красноярка Юлия Михайлова в паблике «Наш мкр. Солнечный». И рассказала подробности произошедшего. Накануне, 14 июля, около 11:20 на улице Ерофеевской молодому человеку стало плохо. У парня начался приступ эпилепсии. Девушка как раз шла следом и видела, как он упал и стал задыхаться, изо рта пошла пена.
Спасение человека в Солнечном. Красноярск. 15.07.2020. Видео "Наш мкр. Солнечный".Видео: соцсети
«Я начала кричать и звать на помощь, тут же остановились 5 машин, ребята выскочили и стали оказывать ему помощь. Я в это время вызвала скорую» - рассказывает Юлия. Каким именно образом водители помогали больному пешеходу, не уточняется. Но девушка настаивает, что когда приехала «скорая», ему уже стало лучше. В конце концов молодого человека увезли в больницу.
Подписчики похвалили неравнодушных водителей, которые не проехали мимо и вызвались помочь попавшему в беду, пусть даже среди не было медиков. Главное – участие.
ИСТОЧНИК KP.RU