Спас козырек. Пациент с «короной» выпрыгнул из окна 4 этажа госпиталя

16 Июль 2020 2020-07-16T05:19:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Пациент инфекционного госпиталя в Ачинске выпрыгнул из окна четвертого этажа.

В данный момент выясняется, что послужило причиной подобного поступка. Известно о мужчине немного - ему 65 лет, и у него диагностирован коронавирус, в связи с которым он и проходил лечение в больнице. О родственниках не сообщается. Произошло все неожиданно для персонала и пациентов.

Жизнь мужчине спас козырек, передает телеканал ОСА. К счастью, окно, из которого он выпал, находится как раз над ним. Ударившись о козырек здания, пациент получил перелом позвоночника и не мог пошевелиться. Его доставили в операционную и тут же прооперировали. В каком сейчас состоянии пациент - не сообщается, как и перспектива на выздоровление. В данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Пока не известно, в течение какого времени он находился в стационаре и в связи с чем выпал. Не исключена и случайность.

ИСТОЧНИК KP.RU