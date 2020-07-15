2020-07-15T15:05:57+03:00
Происшествия

Благодаря автокреслу в серьезном ДТП с пятью пострадавшими в Красноярске уцелел 2-летний ребенок

Водитель грубо нарушил правила дорожного движения [видео]
Ольга КОСТИНА
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Сотрудники ГИБДД уверены. что детское кресло спасло ребенку жизньСотрудники ГИБДД уверены. что детское кресло спасло ребенку жизньФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 14 июля произошла серьезная авария, в которой пострадали 5 человек. И каким-то чудом уцелел 2-летний малыш. Чудо это называется – автокресло.

Водитель «Лада Ларгус» выезжал с прилегающей территории АЗС на улице Брянская, начал разворачиваться, хотя должен был предоставить преимущество автомобилям, двигающимся по главной дороге. В машину на полном ходу врезался автомобиль «ГАЗ 322132» и протащил ее несколько метров. В результате происшествия были травмированы двое пассажиров «Газели», а также водитель и два ребенка из автомобиля «Лада». К счастью, все были пристегнуты ремнями безопасности, и серьезных травм удалось избежать.

ДТП на улице Брянска в Красноярске .УГИБДД по Красноярскому краю

- Наиболее уязвимым в данном ДТП в силу возраста был двухлетний пассажир «Лады», - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - Однако благодаря тому, что родители правильно выбрали ему автокресло, соответствующее росту, весу и возрасту, и правильно его установили, он не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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