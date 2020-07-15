2020-07-15T14:20:50+03:00
Происшествия

В пяти районах Тувы реки вышли из берегов из-за сильных дождей

Полицейские и сотрудники МЧС работают в усиленном режиме
Ольга КОСТИНА
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Сотрудники спецслужб работают на местах подтоплений Фото: МЧС ТувыСотрудники спецслужб работают на местах подтоплений Фото: МЧС Тувы
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В пяти районах Тувы повысился уровень воды в реках из-за сильных дождей: в Монгун-Тайгинском, Чеди-Хольском, Бай-Тайгинском, Чаа-Хольском и Улуг-Хемском. Местами произошел размыв участков дорог, подтопление деревянных мостов, в связи, с чем затруднено движение легковых автомобилей.

В данных районах работают оперативные группы пожарно-спасательных частей и полицейские.

- Инспекторы ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения и регулируют маршруты движения транспорта в указанных районах, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Тувы.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия республики взять на контроль чабанские стоянки, которые могут пострадать от наводнения:

- Как мы знаем, зачастую проливные дожди с сильным ветром представляют трудности для животноводов. Реки могут выи ти из берегов, поэтому надо взять под особыи контроль состояние каждои чабанскои стоянки, а также обеспечение чабанов всем необходимым. Следует организовать выезды на стоянки, узнать, каково здоровье животноводов, их детеи и ветеранов. Поручаю Министерству сельского хозяи ства изучить сложившуюся ситуацию и принять меры».

Спасатели рекомендуют местным жителям при поступлении воды к домам:

- сообщите о ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу района по телефону или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Тыва: 8 (39422) 9-99-99;

- выключите электричество и закройте окна и двери;

- перенесите ценные предметы и вещи как можно выше.

- при эвакуации возьмите с собой личные документы, деньги, лекарства, комплект верхней одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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