2020-07-15T13:30:36+03:00
Общество

Красноярские ветеринарные клиники получат субсидии на стерилизацию домашних животных

На эти цели в бюджете города предусмотрен 1 миллион рублей
Ольга КОСТИНА
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Можно уточнить в ветклинике, участвует ли она в данной программеМожно уточнить в ветклинике, участвует ли она в данной программеФото: Мария ЛЕНЦ
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Ветеринарные клиники Красноярска получат субсидии на проведение операций по стерилизации и кастрации домашних животных. Конкурс запланирован на август. Как сообщили gornovosti, соответствующее постановление уже подписано.

Получить средства смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказали услугу по стерилизации на основании договора и по стоимости ниже действующих тарифов. На эти цели в бюджете города предусмотрен миллион рублей.

Победители конкурса смогут компенсировать до 60 процентов собственных затрат (но не более 1200 рублей за одно животное). Выделение субсидии позволит сделать услугу по стерилизации животных более доступной для граждан, у которых есть домашние питомцы, и сократить число бездомных животных. При обращении в клинику красноярцы смогут узнать, действует ли в ней данная программа.

Представители ветеринарных клиник могут задать любой интересующий вопрос, позвонив в Центр содействия малому и среднему предпринимательству по телефону 276-36-00. Либо можно обратиться в департамент экономической политики и инвестиционного развития – 226-11-89.

Порядок предоставления субсидий опубликован на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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