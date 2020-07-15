2020-07-15T13:05:06+03:00
Общество

Больничный по коронавирусу после 65 в Красноярске 2020: сроки продлены до 9 августа

Рассказываем, как оплачивается больничный по коронавирусу в Красноярске
Ольга КОСТИНА
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Электронный больничный можно оформить не выходя из домаЭлектронный больничный можно оформить не выходя из дома
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В Красноярском крае больничные по карантину для работающих граждан 65 лет и старше продлены до 9 августа. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе Красноярского Фонда социального страхования РФ. Электронные больничные по карантину можно оформить с 13 июля по 26 июля и с 27 июля по 9 августа 2020 года.

- Как и ранее электронные листки нетрудоспособности оплачивает напрямую работникам Фонд социального страхования РФ, - пояснил управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Сергей Москвин. - Их могут получить работающие жители Красноярского края в возрасте 65 лет и старше за исключением тех, кто переведен на дистанционный режим работы, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, на больничном по другому основанию (заболевание, травма). Дополнительные документы от работника не требуются. Больничные выдаются на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования.

На оплачиваемый больничный могут претендовать только те работники, которые трудоустроены официально. Чтобы проверить свой размер пособия по временной нетрудоспособности можно зайти в личный кабинет получателя услуг Фонда на сайте Фонда социального страхования РФ (https://lk.fss.ru/recipient).

Для входа в личный кабинет достаточно ввести такой же логин и пароль, который используется работником для авторизации на портале государственных услуг.

Расчет больничного в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в полном размере (100 процентов). Для расчета берется средний заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 961,65 рублей в месяц. После оформления электронного больничного необходимо соблюдать режим самоизоляции, не покидать место своего проживания.

Уточнить подробности можно на сайте отделения или по телефонам: (391) 229-13-31, 229-13-12, 229-14-24.

Единая «горячая линия» ФСС по вопросам оформления электронных больничных при карантине по коронавирусу: 8-800-302-7549 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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