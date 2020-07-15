2020-07-15T13:11:44+03:00
Общество

20 скверов за сезон: в Красноярске полным ходом идет благоустройство уличных пространств

Фронт работ широкий, поэтому трудиться приходиться от рассвета до заката и даже в дождливую погоду
Анастасия ШАЙХОВА
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В Красноярске полным ходом идет благоустройство уличных пространств. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске полным ходом идет благоустройство уличных пространств. Фото: пресс-служба администрации города
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Лето – пора наведения порядка на улицах, в парках и скверах. В жаркое время все горожане гуляют в тени деревьев, возле фонтанов, и конечно, всем хочется, чтобы этот отдых был комфортным. Краевой центр становится чище и комфортнее благодаря участию в национальном проекте «Жильё и городская среда» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Так, в этом году работы по благоустройству идут в 20 городских общественных пространствах в разных районах. Работы уже в разгаре во всех скверах.Фронт работ широкий, поэтому трудиться приходиться от рассвета до заката и даже в дождливую погоду. Практически во всех пространствах либо уже завершен, либо подходит к концу демонтаж старого асфальта и других покрытий. Появляются прогулочные зоны, устанавливаются новые бортовые камни, обустраиваются площадки и дорожки с резиновым покрытием.

Так, в сквере по ул. Устиновича должна появиться уникальная детская площадка с элементами в виде книжной полки и карандашей. Этот сквер назван в честь известного сибирского писателя, идея оформления иллюстрирует его творчество.

В сквере на Устиновича появится уникальная детская площадка. Фото: пресс-служба администрации города

В сквере на Устиновича появится уникальная детская площадка. Фото: пресс-служба администрации города

Также подрядчики уже обязаны формировать планы озеленения. Высаживать цветы будут ближе к осени, но чтобы саженцы и рассада были нужных размеров и качества, подготовку начинают уже сейчас:

- Завершить работы во всех общественных пространствах нужно в установленные сроки, - комментирует Николай Мухин, и.о. руководителя департамента городского хозяйства Красноярска. – У разных объектов они разные, но чтобы успеть до холодов работы должны быть четко спланированы. Поэтому подрядные организации заранее обязаны предоставить договоры с поставщиками материалов, рабочие графики, чтобы можно было четко все контролировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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