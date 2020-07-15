2020-07-15T12:29:30+03:00
Происшествия

В Красноярске при замене магистрального трубопровода погиб рабочий

Сейчас в обстоятельствах его гибели разбираются следователи
Ольга КОСТИНА
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Место происшествия Фото: телекомпания "Прима"Место происшествия Фото: телекомпания "Прима"
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В Красноярске на перекрестке Ладо Кецховели - Новосибирская, где меняли магистральный трубопровод, произошел несчастный случай. Сотрудник выполняющей работы организации погиб.

Трагедия произошла около 13:00 часов. Очевидцы рассказали, что на место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые краном подняли бетонный блок и достали тело мужчины.

ЧП в Красноярске 15.07.2020 года на перекрестке Новосибирская - Кецховели землей насмерть засыпало рабочего. Видео: Прима.

Известно, что сейчас проводится служебная проверка, собрана специальная комиссия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Следственного комитета.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким погибшего.

15.07.2020 в Красноярске на перекрестке улиц Новосибирская - Кецховели при производстве земляных работ погиб мужчина. Видео: Прима.

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По предварительной версии, рабочие строили «ливневку». Двое из них находились на дне ямы, когда поток земли в объеме 2,5 кубометров обрушился сверху. Моментально двое мужчин оказались под толщей земли (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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