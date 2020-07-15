В Красноярске при замене магистрального трубопровода погиб рабочий
В Красноярске на перекрестке Ладо Кецховели - Новосибирская, где меняли магистральный трубопровод, произошел несчастный случай. Сотрудник выполняющей работы организации погиб.
Трагедия произошла около 13:00 часов. Очевидцы рассказали, что на место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые краном подняли бетонный блок и достали тело мужчины.
ЧП в Красноярске 15.07.2020 года на перекрестке Новосибирская - Кецховели землей насмерть засыпало рабочего. Видео: Прима.
Известно, что сейчас проводится служебная проверка, собрана специальная комиссия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Следственного комитета.
«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким погибшего.
15.07.2020 в Красноярске на перекрестке улиц Новосибирская - Кецховели при производстве земляных работ погиб мужчина. Видео: Прима.
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По предварительной версии, рабочие строили «ливневку». Двое из них находились на дне ямы, когда поток земли в объеме 2,5 кубометров обрушился сверху. Моментально двое мужчин оказались под толщей земли (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU