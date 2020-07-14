2020-07-14T15:24:54+03:00
Общество

В Красноярске ищут пропавшего 79-летнего дедушку с потерей памяти

Евгений Мисник ушел из дома в воскресенье, 12 июля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Евгений Романович Мисник Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскЕвгений Романович Мисник Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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Полиция и волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» ищут 79-летнего Евгения Мисника. Дедушка еще в прошлое воскресенье, 12 июля ушел из дома на Шорса, 66. С тех пор близкие о нем ничего не знают. При этом, сообщает Запад24, известно, что Евгений Романович страдает потерей памяти и может попасть из-за этого в большую беду.

Приметы Евгения Мисника: довольно моложавый, на вид 65-70 лет, худощавого телосложения, карие глаза, волосы средней длины.

Был одет: в день исчезновения на Евгении Романовиче были черные спортивные штаны, рубашка в сине-белую клетку и темно-синие сланцы.

Евгений Мисник нуждается в медицинской помощи!

Всех, кто видел Евгения Мисника, иили кому что-либо известно о его местонахождении, просят обратиться по теле.: +7 (391) 249-03-48 - дежурная часть ОП №3; 8 950 99 66 066 - волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Красноярске ищут пропавшего 79-летнего дедушку с потерей памяти
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