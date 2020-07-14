«День-два отдохнул и опять за тренировки»: первый тренер Петра Яна рассказал о методиках бойца

14 Июль 2020 2020-07-14T13:33:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Звезда, легенда, кумир: Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. 12 июля его соперником выступил бразилец Жозе Альдо, который серьезно сдерживал его на протяжении всех пяти раундов. Все прошло на «Бойцовском острове» Абу-Даби, один из важнейших боев – за звание нового чемпиона в легчайшем весе между бразильцем Жозе Альдо и россиянином Петром Яном из клуба «Архангел Михаил». Бой, как и другие схватки, состоялся при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса, но следили за ним миллионы фанатов. С особым чувством – в родном для Петра Яна Красноярском крае. Здесь, в Красноярске, находится его первый тренер, Николай суржиков. Вот что он рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» – Красноярск:

- В родную Дудинку Петр приезжал года три назад, был в гостях. Знаете, здесь мастера спорта 90-килограммовые, он их спокойно «вязал», с ним никто сделать ничего не может. Хотя сам 70 килограммов весит.

- Какой он сейчас ведет образ жизни, вы ведь общаетесь?- Конечно, да, он и сейчас ведет такой образ жизни – постоянно тренируется, алкоголь не употребляет. День-два отдохнул, и за дело. Как-то сказал: «Надо определиться, что ты хочешь. Если хочешь стать бойцом, нужно отказаться от того, этого, идти к своей цели, и все». По-другому не добьешься, там очень тяжело пройти. А сейчас он на вершине.

ИСТОЧНИК KP.RU