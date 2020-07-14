2020-07-14T13:32:31+03:00
Общество

В Красноярском крае власти на 4,4% увеличили прожиточный минимум

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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МРОТ - 13 149 рублейМРОТ - 13 149 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярского края увеличили размер прожиточного минимума в регионе - теперь он составляет 13 149 рублей. Такое решение принято во вторник, 14 июля на заседании правительства Красноярского края. Сумма на 4,4 процента больше, чем в предыдущем квартале этого года.

Решение принято с учетом сезонного роста цен на продукты - он традиционны и ожидаемый. К примеру, стоимость картофеля выросла на 28,7 процента, сахара - на 10,2 процента, плодовоовощная продукция - на 14,8 процента. Это ощутимо для кошелька жителей края. Напомним. что прожиточный минимум рассчитывается, исходя из стоимости потребительской корзины с минимальным набором продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Исходя из размера прожиточного минимума, устанавливается и размер социальных выплат незащищенным категориям населения в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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