14 Июль 2020 2020-07-14T13:55:08+03:00

Петру Яну предлагали биться за другие страны, а он всегда отказывался Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На «номерном» турнире главного промоушена мира в смешанных единоборствах чемпионом UFC стал россиянин

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Главный и самый ожидаемый поединок для всех болельщиков из России - это схватка Петра Яна с бразильцем Жозе Альдо. Яну только 27 лет и всего за несколько лет он прошел путь до боя за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. По итогам пяти раундов Петр Ян одержал победу, нокаутировав опытного бразильского соперника. И поднял над головой чемпионский пояс.

«Комсомольской правде» - Красноярск удалось поговорить с первым тренером Петра Яна, Николаем Суржиковым. Он сейчас в Красноярске, безусловно, горд.

- Поздравляем! Это невероятно!

- Спасибо!

- Несколько слов, что приносит удачу вашему воспитаннику?

- Что приносит ему удачу? Он верит в бога, крест постоянно носит, сами видели. Он не фанатик, но вот эта основа у него есть. Что еще важно, он не только за себя, он за страну.

Петр - мастер спорта по боксу. Потом ушел в бои без правил, так как нужны были деньги. Стал выступать в боевых искусствах. Это более раскрученный вид спорта, инвесторов много, финансовые потоки, сразу можно заработать.

- Ему делали другие предложения, возможно, финансово более выгодные?

- Его много раз звали выступать за другие страны, но он отказывался – патриот!

ИСТОЧНИК KP.RU