2020-07-14T13:55:08+03:00
Спорт

Петру Яну предлагали биться за другие страны, а он всегда отказывался

На «номерном» турнире главного промоушена мира в смешанных единоборствах чемпионом UFC стал россиянин
Мария МИШКИНА
Поделиться:
Петру Яну предлагали биться за другие страны, а он всегда отказывалсяПетру Яну предлагали биться за другие страны, а он всегда отказывалсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Главный и самый ожидаемый поединок для всех болельщиков из России - это схватка Петра Яна с бразильцем Жозе Альдо. Яну только 27 лет и всего за несколько лет он прошел путь до боя за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. По итогам пяти раундов Петр Ян одержал победу, нокаутировав опытного бразильского соперника. И поднял над головой чемпионский пояс.

«Комсомольской правде» - Красноярск удалось поговорить с первым тренером Петра Яна, Николаем Суржиковым. Он сейчас в Красноярске, безусловно, горд.

- Поздравляем! Это невероятно!

- Спасибо!

- Несколько слов, что приносит удачу вашему воспитаннику?

- Что приносит ему удачу? Он верит в бога, крест постоянно носит, сами видели. Он не фанатик, но вот эта основа у него есть. Что еще важно, он не только за себя, он за страну.

Петр - мастер спорта по боксу. Потом ушел в бои без правил, так как нужны были деньги. Стал выступать в боевых искусствах. Это более раскрученный вид спорта, инвесторов много, финансовые потоки, сразу можно заработать.

- Ему делали другие предложения, возможно, финансово более выгодные?

- Его много раз звали выступать за другие страны, но он отказывался – патриот!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске ищут пропавшего 79-летнего дедушку с потерей памяти
Утиные истории: в Покровке мама-утка с 9 малышами поселилась в луже между улицами
Первый тренер Яна сказал, почему в чемпионском бою с Алдо Петр легко перестроился в левую стойку
«День-два отдохнул и опять за тренировки»: первый тренер Петра Яна рассказал о методиках бойца
В Красноярском крае власти на 4,4% увеличили прожиточный минимум
Петру Яну предлагали биться за другие страны, а он всегда отказывался
Первая победа в детстве пришла к Петру Яну после недели занятия в секции
«Петр пришел ко мне в 11 лет»: Петр Ян оказался в спорте, выследив путь своего брата до секции
Найден подрядчик на строительство променада на Красрабе
Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля 2020: за сутки заразились еще 128 человек
«Сломал - мети, копай, убирай!»: как красноярский мэр прокомментировал случаи вандализма в Красноярске
В Красноярском крае появилась новая технология связи: звонить по Wi-Fi теперь можно не только в мессенджерах
Полуголый и в балаклаве. В Канске парень с пистолетом ограбил магазин, сказав «всего доброго» на прощанье
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
Каштаны у мэрии Красноярска начали плодоносить
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 триллионов рублей
Красноярскстат: в крае смертность превысила рождаемость
Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля 2020: Усс подписал указ об отмене ограничений в Северо-Енисейском районе
Залетели под грузовик. В жесткой аварии погибли две женщины, одна госпитализирована
В Красноярске на Перенсона прямо в центре дороги провалился асфальт
Собака погибла. Водитель на глазах у хозяйки переехал самоеда в Зеленогорске
Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля: коек хватает, ковидные госпитали перепрофилируют в обычные больницы
Почти 100%: Сергей Еремин отметил, что красноярцы стали охотнее носить маски
В Красноярске хозяин водолаза и пуделя выстрелил в чужого стаффордширского терьера
Инициатива благоустройства
В Хакасии 63-летний педофил растлил трех школьниц
«Пришли два отрицательных теста»: депутат Госдумы Юрий Швыткин победил коронавирус
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии