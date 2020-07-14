2020-07-14T14:01:03+03:00
Общество

«Петр пришел ко мне в 11 лет»: Петр Ян оказался в спорте, выследив путь своего брата до секции

Первый тренер Петра Яна рассказал, как будущий чемпион UFC из России попал в спортивную секцию
Мария МИШКИНА
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Петр Ян пришел в единоборства, выследив путь своего брата до секцииПетр Ян пришел в единоборства, выследив путь своего брата до секцииФото: REUTERS
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Петр Ян, который провел в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) свой титульный поединок с бразильским бойцом Жозе Алду, в одночасье стал героем страны. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе, второй действующий чемпион UFC из России после Хабиба Нурмагомедова... Фанаты ликуют. А сам Петр Ян мечтает об одном – отдохнуть, набраться сил на своей родине в Дудинке в Красноярском крае. Об этом он сказал, позвонив своему первому тренеру, Николаю Суржикову, который сейчас находится в Красноярске.

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Красноярск Николай суржиков рассказал, что сначала у него начал тренироваться старший брат Петра, Алексей Ян. Причем сам Леша не хотел, чтобы младший записывался в ту же секцию уж не известно, почему, может, ревновал, может, наоборот, оберегал младшего от серьезных боевых видов спорта.

- Леха сам только начинал, не хотел с собой брать младшего. А он как-то за ним проследил и пришел на тренировку. Петр пришел ко мне в 11 лет. До этого он ходил в различные секции – тхэквондо, футболом увлекался, гимнастиком, борьбой. Мальчишкой был таким, не сказать, чтобы озорным. Первым никогда ни на кого не лез. Но если что-то, сдачи даст всегда. Характер о-о-очень серьезный!

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В ночь с 11 на 12 июля россиянин Петр Ян провел в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) свой титульный поединок с бразильским бойцом Жозе Алду. И отправил противника в технический нокаут в пятом раунде. Победа принесла Яну титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Таким образом, он стал вторым действующим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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