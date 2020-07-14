Найден подрядчик на строительство променада на Красрабе

14 Июль 2020 2020-07-14T13:10:43+03:00

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На Красрабе (от Чайковского до сквера на ДК «1 мая») будет... променад. Самый настоящий - именно так его назвал глава города Сергей Еремин. Торги по объекту уже проведены и даже имя победителя известно. Судя по данным портала госзакупок, благоустройством объекта займется ООО «МонтажСпецСтрой».

Известно, что начальная цена лота была 33,6 миллиона рублей. Торги, как известно, идут на понижение. Победитель предложил выгодную стоимость работ - 31, 25 миллиона рублей, сбросив более 2 миллионов. Вторым участником аукциона было ДРСП «Левобережное».

На участке появится новая плитка, его озеленят и установят новую уличную мебель. Провода упрячут под землю. Еремин сравнил ремонтируемый участок с пешеходной зоной проспекта Мира. Именно поэтому, видимо, и окрестил его променадом.

ИСТОЧНИК KP.RU